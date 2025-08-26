BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT am Mittwochnachmittag mit KursVerlusten

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von BAT. Die BAT-Aktie notierte im London-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 42,18 GBP.

Die Aktionäre schickten das Papier von BAT nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 0,3 Prozent auf 42,18 GBP. Die Abwärtsbewegung der BAT-Aktie ging bis auf 41,97 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 42,48 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 1.110.060 BAT-Aktien umgesetzt.

Bei 44,00 GBP markierte der Titel am 22.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,30 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.10.2024 bei 26,22 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 37,84 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

BAT-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,40 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,44 GBP belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 40,07 GBP an.

Am 04.08.2009 lud BAT zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2009 endete.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.02.2026 erfolgen. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von BAT rechnen Experten am 11.02.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass BAT im Jahr 2025 3,42 GBP Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BAT-Aktie

BAT-Aktie in Rot: Finanzchefin Soraya Benchikh tritt zurück

Scandinavian Tobacco-Aktie - die Dividendenperle aus Dänemark

BAT-Aktie in Grün: BAT bestätigt nach besser als erwarteten Zahlen Prognose