BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger trennen sich am Mittwochvormittag vermehrt von BAT

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von BAT. Die BAT-Aktie musste zuletzt im London-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 42,23 GBP.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 42,23 GBP. Im Tief verlor die BAT-Aktie bis auf 42,23 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 42,48 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 51.394 BAT-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.08.2025 bei 44,00 GBP. 4,19 Prozent Plus fehlen der BAT-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.10.2024 bei 26,22 GBP. Der aktuelle Kurs der BAT-Aktie ist somit 37,91 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass BAT-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,44 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete BAT 2,40 GBP aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 40,07 GBP je BAT-Aktie an.

Am 04.08.2009 äußerte sich BAT zu den Kennzahlen des am 30.06.2009 ausgelaufenen Quartals.

BAT dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 05.02.2026 präsentieren. Am 11.02.2027 wird BAT schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,42 GBP je BAT-Aktie.

