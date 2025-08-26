DAX24.160 +0,5%ESt505.429 +0,7%Top 10 Crypto16,16 +1,0%Dow45.565 +0,3%Nas21.590 +0,2%Bitcoin97.401 +2,0%Euro1,1634 ±-0,0%Öl67,87 +0,1%Gold3.395 -0,1%
Kursentwicklung

BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT tendiert am Donnerstagvormittag südwärts

28.08.25 09:25 Uhr
BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT tendiert am Donnerstagvormittag südwärts

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von BAT. Die BAT-Aktie notierte zuletzt im London-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 42,03 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BAT PLC (British American Tobacco)
48,55 EUR -0,35 EUR -0,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die BAT-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 42,03 GBP abwärts. Im Tief verlor die BAT-Aktie bis auf 41,93 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 42,05 GBP. Zuletzt wechselten via London 76.007 BAT-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 44,00 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.08.2025). Mit einem Zuwachs von mindestens 4,69 Prozent könnte die BAT-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 26,22 GBP fiel das Papier am 23.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 37,62 Prozent könnte die BAT-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass BAT-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,44 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete BAT 2,40 GBP aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 40,07 GBP für die BAT-Aktie.

BAT ließ sich am 04.08.2009 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2009 beendeten Jahresviertel offengelegt.

BAT wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 05.02.2026 vorlegen. Schätzungsweise am 11.02.2027 dürfte BAT die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass BAT ein EPS in Höhe von 3,42 GBP in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BAT-Aktie

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
