BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT zeigt sich am Nachmittag freundlich

Kurs der BAT

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von BAT. Zuletzt wies die BAT-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 41,78 GBP nach oben.

Um 15:53 Uhr ging es für das BAT-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 41,78 GBP. Den höchsten Wert des Tages markierte die BAT-Aktie bei 42,04 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 41,64 GBP. Zuletzt wechselten 715.450 BAT-Aktien den Besitzer.

Am 22.08.2025 markierte das Papier bei 44,00 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BAT-Aktie ist somit 5,31 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.10.2024 bei 26,22 GBP. Das 52-Wochen-Tief könnte die BAT-Aktie mit einem Verlust von 37,24 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 2,40 GBP an BAT-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,44 GBP aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 40,07 GBP je BAT-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2009 abgelaufenen Quartal legte BAT am 04.08.2009 vor.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 05.02.2026 erwartet. Experten kalkulieren am 11.02.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von BAT.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BAT-Aktie in Höhe von 3,42 GBP im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BAT-Aktie

BAT-Aktie in Rot: Finanzchefin Soraya Benchikh tritt zurück

Scandinavian Tobacco-Aktie - die Dividendenperle aus Dänemark

BAT-Aktie in Grün: BAT bestätigt nach besser als erwarteten Zahlen Prognose