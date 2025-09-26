DAX23.746 ±0,0%ESt505.503 -0,1%Top 10 Crypto15,53 -2,4%Dow46.316 +0,2%Nas22.591 +0,5%Bitcoin96.211 -1,3%Euro1,1746 +0,2%Öl67,29 -0,5%Gold3.806 -0,7%
Kursentwicklung im Fokus

BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT am Dienstagmittag nahe Vortagesschluss

30.09.25 12:06 Uhr
Die Aktie von BAT zeigt sich am Dienstagmittag ohne große Bewegung. Die BAT-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im London-Handel notierte das Papier bei 39,18 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BAT PLC (British American Tobacco)
45,00 EUR -0,05 EUR -0,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die BAT-Aktie zeigte sich um 11:49 Uhr im London-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 39,18 GBP an der Tafel. Die BAT-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 39,30 GBP aus. In der Spitze fiel die BAT-Aktie bis auf 39,07 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 39,14 GBP. Der Tagesumsatz der BAT-Aktie belief sich zuletzt auf 178.131 Aktien.

Am 22.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 44,00 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 12,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.10.2024 bei 26,22 GBP. Abschläge von 33,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten BAT-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,40 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,76 GBP aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 43,57 GBP aus.

Am 04.08.2009 hat BAT in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2009 – vorgestellt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte BAT am 05.02.2026 vorlegen. BAT dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 11.02.2027 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je BAT-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,40 GBP fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BAT-Aktie

Bildquellen: nanantachoke / Shutterstock.com

Nachrichten zu BAT PLC (British American Tobacco)

DatumMeistgelesen
Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)

DatumRatingAnalyst
17.09.2025BAT UnderperformRBC Capital Markets
11.09.2025BAT BuyDeutsche Bank AG
11.09.2025BAT NeutralGoldman Sachs Group Inc.
05.09.2025BAT BuyUBS AG
02.09.2025BAT UnderperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
11.09.2025BAT BuyDeutsche Bank AG
05.09.2025BAT BuyUBS AG
05.08.2025BAT BuyJefferies & Company Inc.
01.08.2025BAT BuyDeutsche Bank AG
21.07.2025BAT BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
11.09.2025BAT NeutralGoldman Sachs Group Inc.
04.08.2025BAT NeutralJP Morgan Chase & Co.
05.06.2025BAT NeutralJP Morgan Chase & Co.
03.06.2025BAT Sector PerformRBC Capital Markets
27.05.2025BAT NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
17.09.2025BAT UnderperformRBC Capital Markets
02.09.2025BAT UnderperformRBC Capital Markets
21.11.2019BAT UnderweightMorgan Stanley
21.10.2019BAT UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
17.06.2019BAT UnderweightMorgan Stanley

