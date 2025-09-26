BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT am Dienstagmittag nahe Vortagesschluss

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von BAT zeigt sich am Dienstagmittag ohne große Bewegung. Die BAT-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im London-Handel notierte das Papier bei 39,18 GBP.

Die BAT-Aktie zeigte sich um 11:49 Uhr im London-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 39,18 GBP an der Tafel. Die BAT-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 39,30 GBP aus. In der Spitze fiel die BAT-Aktie bis auf 39,07 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 39,14 GBP. Der Tagesumsatz der BAT-Aktie belief sich zuletzt auf 178.131 Aktien.

Am 22.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 44,00 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 12,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.10.2024 bei 26,22 GBP. Abschläge von 33,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten BAT-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,40 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,76 GBP aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 43,57 GBP aus.

Am 04.08.2009 hat BAT in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2009 – vorgestellt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte BAT am 05.02.2026 vorlegen. BAT dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 11.02.2027 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je BAT-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,40 GBP fest.

