BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT präsentiert sich am Montagvormittag stärker

Die Aktie von BAT gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die BAT-Aktie im London-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 24,17 GBP zu.

Im London-Handel gewannen die BAT-Papiere um 09:00 Uhr 0,6 Prozent. Die BAT-Aktie zog in der Spitze bis auf 24,31 GBP an. Bei 24,14 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Zuletzt wechselten via London 68.825 BAT-Aktien den Besitzer.

Am 02.11.2022 markierte das Papier bei 34,74 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 43,74 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BAT-Aktie. Bei einem Wert von 24,03 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.10.2023). Derzeit notiert die BAT-Aktie damit 0,56 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 36,36 GBP je BAT-Aktie aus.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.02.2024 veröffentlicht. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können BAT-Anleger Experten zufolge am 06.02.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 3,79 GBP je Aktie in den BAT-Büchern.

