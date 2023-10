BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT am Dienstagvormittag in Grün

Aktie im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von BAT. Zuletzt stieg die BAT-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 24,53 GBP.

Werte in diesem Artikel

Die BAT-Aktie notierte im London-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 24,53 GBP. Die BAT-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 24,62 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 24,57 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 49.014 BAT-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 34,74 GBP erreichte der Titel am 02.11.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BAT-Aktie 41,60 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 24,03 GBP. Dieser Wert wurde am 28.10.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die BAT-Aktie mit einem Verlust von 2,04 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 36,36 GBP für die BAT-Aktie.

Voraussichtlich am 08.02.2024 dürfte BAT Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. BAT dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 06.02.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,79 GBP je BAT-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BAT-Aktie

STOXX 50 aktuell: STOXX 50 legt letztendlich zu

Pluszeichen in Europa: STOXX 50 mit Kursplus

Zuversicht in London: FTSE 100 klettert am Montagmittag