Batteriehersteller Varta finanziert Kapazitätsausbau mit Ausgabe neuer Aktien

ELLWANGEN (dpa-AFX) - Der Batteriehersteller Varta will die geplante Erweiterung seiner Produktionskapazitäten mit einer Kapitalerhöhung finanzieren. Bei der internationalen Platzierung werde ein Bruttoerlös von rund 100 Millionen Euro angestrebt, teilte das SDAX-Unternehmen am Mittwoch in Ellwangen mit. Die Platzierung der neuen Aktien bei institutionellen Anlegern schließe voraussichtlich vor Handelsbeginn an diesem Donnerstag. Nachbörslich standen die Aktien mit einem Abschlag von rund zwei Prozent unter Druck.

Anfang des Monats hatte die Gesellschaft wegen des stetig wachsenden Auftragsbestands für Lithium-Ionen-Batterien eine Kapazitätserweiterung und zusätzliche Investitionen von 100 Millionen Euro angekündigt. Vom Jahr 2020 zum Jahr 2021 soll die Produktion bei den Lithium-Ionen-Batterien den Angaben zufolge von über 80 Millionen Zellen auf deutlich über 100 Millionen Zellen pro Jahr gesteigert werden. Varta ist seit seinem Börsengang im Oktober 2017 stark gewachsen und hatte erst kürzlich seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr erhöht./jha/fba