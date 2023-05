Batterieprojekt von Northvolt in Deutschland macht wichtige Fortschritte

BERLIN (Dow Jones)--Das Batterieprojekt des schwedischen Herstellers Northvolt in Deutschland macht nach einer gemeinsamen Mitteilung von Bundesregierung, schleswig-holsteinischer Landesregierung und Northvolt "wichtige Fortschritte". Northvolt sei "dankbar für alle Bemühungen, die bisher von der Bundesregierung, der schleswig-holsteinischen Landesregierung, der EU-Kommission und lokal in Dithmarschen unternommen wurden", erklärte CEO Peter Carlsson in der Mitteilung. "Mit diesem Engagement der Bundesregierung im Rücken hat Northvolt beschlossen, die nächsten Schritte für den Ausbau in Heide zu gehen."

Bundesregierung und Landesregierung seien "bereit, die Errichtung einer Gigafactory für Batteriezellen in Heide durch das schwedische Unternehmen Northvolt zu unterstützen", hieß es in der Mitteilung weiter. Mit dieser Förderung, die noch unter dem Vorbehalt der beihilferechtlichen Genehmigung durch die EU-Kommission stehe, wolle die Bundesregierung in Zeiten des wachsenden globalen Wettbewerbs direkte Anreize für die Ansiedlung von Schlüsseltechnologien, wie zum Beispiel Batteriezellen, in Deutschland setzen.

Im Fall von Northvolt werde die Förderung eine milliardenschwere private Investition freisetzen, die 3.000 direkte Arbeitsplätze in Heide und Tausende weitere in der umliegenden Industrie und im Dienstleistungssektor schaffen werde. Das jährliche Produktionsvolumen nach dem Hochlauf der Fabrik werde 60 GWh betragen und rund 1 Million Elektrofahrzeuge mit hochwertigen Batteriezellen aus deutscher Produktion versorgen. Zusätzlich zu dem bestehenden IPCEI-Projekt werde derzeit eine Förderung auf der Grundlage des "Temporary Crisis and Transition Framework" (TCTF) vorbereitet.

Erste Gespräche mit der EU-Kommission

Die geplante staatliche Beihilfe müsse von der EU-Kommission auf der Grundlage des TCTF genehmigt werden; Bundesregierung und EU-Kommission befänden sich in ersten konstruktiven Gesprächen. "Sollte die EU-Kommission die Finanzierung genehmigen, wird der TCTF erstmals in Deutschland zur Anwendung kommen", so die Mitteilung. Am 9. und 11. Mai hätten die beiden Standortgemeinden Lohe-Rickelshof und Norderwöhrden beschlossen, in die nächste Phase des Genehmigungsverfahrens einzutreten - ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zum künftigen Baubeginn.

"Mit den nächsten Schritten bei Northvolt kann sich Deutschland auf eines der wichtigsten Leuchtturmprojekte der Energie- und Verkehrswende freuen, das Tausende von Green-Tech-Arbeitsplätzen schaffen wird", erklärte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne). Man sei seit fast einem Jahr in Verhandlungen mit Northvolt. "Unser vertrauensvoller Dialog mit dem Unternehmen und allen relevanten Interessengruppen hat sich als erfolgreich erwiesen, so dass nun wichtige nächste Schritte zur Realisierung des Projekts unternommen werden können", erklärte er. "Die Entscheidung von Northvolt ist ein starkes Bekenntnis zum Standort Heide", sagte der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther (CDU).

Weitere wichtige Schritte vor Ort sind laut den Angaben neben dem Notifizierungsverfahren bei der EU-Kommission die vorbereitenden Arbeiten vor Ort für den Bau der Fabrik und die endgültige Baugenehmigung. Alle Beteiligten strebten an, diese Voraussetzungen im Jahr 2023 zu erfüllen, damit die Bauarbeiten beginnen könnten und die Auslieferung von Batteriezellen aus Heide im Jahr 2026 starten könne.

