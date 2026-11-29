Battery X Metals präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
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Battery X Metals hat am 27.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,17 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Battery X Metals ein EPS von -0,400 CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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