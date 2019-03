Bau mit Rekordaufträgen - "Konjunkturabkühlung geht an uns vorbei"

Berlin (Reuters) - Die deutsche Baubranche ist so gut ins Jahr gestartet wie noch nie. Die Aufträge lagen mit rund 5,9 Milliarden Euro um 18,2 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats.

"Damit ist der höchste jemals gemessene Wert an Aufträgen in einem Januar in Deutschland erreicht worden", wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. Die Auftragsbücher der Bauunternehmen sind randvoll: Der Bestand liegt aktuell mit rund 46 Milliarden Euro auf einem Rekordwert, wie der Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie (HDB) mitteilte.

"Der seit zehn Jahren andauernde Bauaufschwung lässt sich von den zunehmenden globalen Unsicherheiten nicht beeindrucken und bleibt weiter stabil", sagte HDB-Hauptgeschäftsführer Dieter Babiel. "Die aktuelle Abkühlung der Konjunktur geht noch an unserer Branche vorbei – damit ist die Bauwirtschaft weiterhin eine Stütze der schwächelnden Gesamtwirtschaft."

Der hohe Bedarf an neuen Wohnungen, insbesondere in größeren Städten, sowie die niedrigen Zinsen befeuern seit einigen Jahren den Bauboom. Auch die öffentliche Hand investiert angesichts von Rekordüberschüssen mehr Geld in die Infrastruktur.