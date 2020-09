Bau-Schlichtung ohne Einigung vertagt

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Schlichtung der Tarifverhandlungen für die rund 850.000 Beschäftigten im Bauhauptgewerbe ist ohne Einigung vertagt worden. Das gaben der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie und der Zentralverband des Deutschen Baugewerbes (ZDB) bekannt. Nach dem Schlichtungsabkommen müsse das Schlichtungsverfahren innerhalb von 14 Tagen, also bis zum 8. September, abgeschlossen sein, so die Verbände. Eine nächste Verhandlungsrunde solle am 2. September in Kassel stattfinden.

Hauptsächliche Diskussionsthemen mit dem Schlichter Rainer Schlegel, dem Präsidenten des Bundessozialgerichts, seien weiterhin die unterschiedliche Bewertung der in den Bautarifverträgen bereits bestehenden Regelungen zur Wegezeitvergütung sowie eine grundsätzlich unterschiedliche Einschätzung der wirtschaftlichen Lage der Bauwirtschaft gewesen.

