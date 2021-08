Bau-Tarifverhandlungen erneut vertagt

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Lohn- und Gehaltstarifverhandlungen für die rund 890.000 Beschäftigten im Bauhauptgewerbe sind erneut vertagt worden. Das gab der Zentralverband Deutsches Baugewerbe (ZDB) in Berlin bekannt. Die Verhandlungen sollen den Angaben zufolge am 22. September fortgesetzt werden. In der zweitägigen Verhandlung sei es nicht gelungen, sich in wichtigen Punkten substantiell zu einigen, insbesondere bei dem Thema der Wegstreckenentschädigung hätten sich enorme Differenzen gezeigt. Die Gewerkschaftsseite habe dazu Vorschläge vorgelegt, die "widersprüchlich und in der betrieblichen Umsetzung bürokratisch wären", erklärte der Verhandlungsführer der Arbeitgeber, ZDB-Vizepräsident Uwe Nostitz.

