Bau-Tarifverhandlungen werden am 25. August fortgesetzt

BERLIN (Dow Jones)--Die Lohn- und Gehaltstarifverhandlungen für die rund 890.000 Beschäftigten im Bauhauptgewerbe werden am 25. und 26. August 2021 in Berlin fortgesetzt. Das gaben der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie (HDB) und der Zentralverband Deutsches Baugewerbe (ZDB) in einer gemeinsamen Pressemitteilung bekannt. Es ist den Angaben zufolge die vierte Tarifrunde. Verhandlungsführer der Arbeitgeberseite ist ZDB-Vizepräsident Uwe Nostitz.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/apo

(END) Dow Jones Newswires

August 24, 2021 08:56 ET (12:56 GMT)