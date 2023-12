Bauarbeiten an Bahnstrecke zum Ostseetunnel beginnen offiziell

FEHMARN (dpa-AFX) - Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) sowie Vertreter der Deutschen Bahn und des Bundesverkehrsministeriums wollen am Donnerstag (13.30 Uhr) auf Fehmarn das Signal zum Bau der Schienenanbindung des geplanten Ostseetunnels geben. Die 88 Kilometer lange Schienenstrecke zwischen Puttgarden und Lübeck soll von 2029 an den geplanten Straßen- und Eisenbahntunnel an das deutsche Schienennetz anbinden. Dann soll auch die bereits ausgebaute Autobahn 1 an den Tunnel angeschlossen werden.

Die Schienenanbindung soll nach Angaben der Bahn elektrifiziert werden. Rund 55 Kilometer der Strecke sollen komplett neu gebaut und parallel zur Autobahn 1 geführt werden. Auf der Strecke sollen 80 Brücken und sechs Haltepunkte neu entstehen, 6,5 Millionen Kubikmeter Erde sollen bewegt werden.

Die Hinterlandanbindung gilt mit einem Kostenvolumen von geschätzten 7,1 Milliarden Euro (Kostenstand 2015) als eines der größten Infrastrukturvorhaben Nordeuropas. Wegen der Kosten und der möglichen Auswirkungen auf die Umwelt ist das Projekt vor allem bei Umweltschützern immer noch umstritten. Das Bundesverwaltungsgericht hatte jedoch zuletzt 2022 mehrere Klagen gegen den Bau abgewiesen./ems/DP/zb