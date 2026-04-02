Bauarbeiten: Bahn sperrt Strecke von Thüringen nach Sachsen

ALTENBURG (dpa-AFX) - Für Bauarbeiten zwischen Sachsen und Thüringen wird ein Streckenabschnitt der Deutschen Bahn zwischen Neukieritzsch und Altenburg für mehrere Wochen gesperrt. Die Sperrung gelte ab 22.00 Uhr in der Nacht zu Samstag, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Bis 17. Mai gelten für den fünf Kilometer langen Abschnitt Neukieritzsch-Deutzen-Regis-Breitingen-Treben-Lehma-Altenburg umfangreiche n Fahrplanänderungen, Zugausfällen und Ersatzverkehr mit Bussen.

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Alle Änderungen seien im Fahrplan im Internet sowie in der App DB Navigator abrufbar. Für Anwohner könne es zu Lärmbelästigungen kommen. Neu gebaut würden Gleise und Bahnsteige, Brücken, Oberleitungsanlagen sowie Telekommunikationstechnik. Ab Mai solle der Abschnitt durchgängig zweigleisig befahrbar sein.

Der Abschnitt, auf dem in den kommenden Wochen gebaut wird, gehört zur Sachsen-Franken-Magistrale durch Thüringen, die 288 Kilometer lang ist. Sie wird an vielen Abschnitten modernisiert. Dabei würden unter anderem 32 Stellwerke errichtet sowie 223 Eisenbahnbrücken saniert./rot/DP/zb