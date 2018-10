Bauer Media Group verkauft Verlagstochter in Tschechien

PRAG/HAMBURG (dpa-AFX) - Die Bauer Media Group beendet ihre Verlagsaktivitäten in Tschechien und der Slowakei. Dies teilte der Käufer, der Mafra-Verlag aus Prag, am Dienstag ebenso mit wie das Hamburger Medienhaus. Der Verkaufspreis wurde nicht bekanntgegeben. Bauer sehe besonders in Tschechien keine Wachstumsperspektiven mehr, sagte eine Sprecherin des Verlags in Hamburg. Das Tochterunternehmen in Prag war 1991 gegründet worden. In der Slowakei sei Bauer ohnehin nur ein kleiner Verlag gewesen.

Der Mafra-Verlag gehört über einen Treuhandfonds dem tschechischen Ministerpräsidenten und Gründer der populistischen Partei ANO, Andrej Babis. Erst vor Kurzem hatte sich die Organisation Transparency International wegen mutmaßlicher Interessenskonflikte des Premiers an die EU-Kommission gewandt. "Der bevorstehende Eigentümerwechsel dürfte keinen Einfluss auf das Tagesgeschäft der einzelnen Zeitschriftentitel und die Arbeit derjenigen, die sie erstellen, haben", teilte der Mafra-Vorstandsvorsitzende Stepan Kosik mit./hei/akp/DP/edh