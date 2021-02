Bauer Media Group will mit Übernahme in Irland Audiosparte ausbauen

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Bauer Media Group will mit dem Einstieg in den irländischen Markt das Audiogeschäft ausbauen. Das Medienhaus in Hamburg teilte am Donnerstag mit, die Communicorp Group in der Republik Irland erwerben zu wollen. Dem Deal müssen die zuständigen Behörden noch zustimmen, ein Kaufpreis wurde auf Nachfrage nicht genannt. Die Communicorp Group gilt den Angaben zufolge als größte kommerzielle Radiogruppe in Irland, sie hat mehrere nationale und lokale Radioprogramme im Portfolio.

Mit dem Markteintritt in Irland weitet die Verlagsgruppe ihr Audiogeschäft auf acht Länder aus. Bislang sind dies Schweden, Norwegen, Dänemark, Finnland, Slowakei, Polen und Großbritannien mit mehr als 110 Audiomarken. In Deutschland ist Bauer nicht im Audiogeschäft aktiv./rin/DP/men