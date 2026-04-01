DAX24.067 +0,1%Est505.940 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,4600 -1,6%Nas23.837 +0,8%Bitcoin62.590 -0,3%Euro1,1802 +0,1%Öl95,65 +0,3%Gold4.804 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Heidelberger Druckmaschinen 731400 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Microsoft 870747 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F BASF BASF11 Infineon 623100 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Abwarten im Iran-Konflikt: DAX schließt stabil -- NVIDIA stellt erste Quanten-KI-Modelle vor -- Rüstungsaktien, Snap, Robinhood, Broadcom, Meta, TUI, AIXTRON, ASML, Lufthansa im Fokus
Top News
Samsung SDS-Aktie schießt hoch: Einstieg von KKR begeistert - Auch Samsung-Aktie stark Samsung SDS-Aktie schießt hoch: Einstieg von KKR begeistert - Auch Samsung-Aktie stark
ASML-Aktie gibt trotzdem ab: Chipausrüster hebt Jahresausblick nach überraschend starkem Quartal an ASML-Aktie gibt trotzdem ab: Chipausrüster hebt Jahresausblick nach überraschend starkem Quartal an
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Bauer Media schließt Digitaleinheit - 160 Stellen betroffen

15.04.26 18:01 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Medienkonzern Bauer Media Group macht vorerst einen großen Teil seiner digitalen Verlagsaktivitäten dicht. In Deutschland seien im Zuge eines Maßnahmenpakets rund 160 Vollzeitstellen betroffen, wie das Unternehmen mitteilte. Der Betrieb der Bauer Xcel Media Deutschland KG werde zum 30. September 2026 eingestellt. Für die Beschäftigten sollen Lösungen in Abstimmung mit dem Betriebsrat erarbeitet werden.

Das Unternehmen begründet den Schritt mit der fortschreitenden digitalen Transformation und unterschiedlichen Anforderungen in den Märkten. Technologische Entwicklungen sowie Veränderungen im Nutzungsverhalten und im Werbemarkt stellten das digitale Publishing vor neue Herausforderungen.

Bauer will seine Strukturen anpassen und sich stärker an den jeweiligen Marktanforderungen ausrichten. Ziel sei es, die Voraussetzungen für nachhaltiges Wachstum im Publishinggeschäft zu schaffen./svv/DP/he