Bauer startet neues Magazin mit YouTuberin Sophia Thiel

HAMBURG (dpa-AFX) - Die YouTuberin Sophia Thiel bekommt ein eigenes Personality-Magazin. Es beschäftigt sich mit Themen, die der 23-Jährigen auch bisher schon am Herzen lagen wie Fitness, Food oder Beauty & Fashion, wie die Bauer Media Group am Mittwoch mitteilte. Thiel hat 1,3 Millionen Follower auf Instagram und knapp 900 000 Abonnenten auf YouTube. Das "Sophia Thiel Magazin" ist mit einer Druckauflage von 120 000 Exemplaren ab Mittwoch (9. Januar) zum Preis von 4,95 Euro im Handel. Thiel war Bauer Media zufolge die erste Influencerin auf der Titelseite des Fitnessmagazins "Shape". Aus der Zusammenarbeit sei die Idee für ein gemeinsames Magazin entstanden.

Die 23-Jährige bringe in das redaktionelle Konzept eigene Ideen und Themen mit ein, teilte das Medienunternehmen mit. In der Startausgabe geht es etwa ums Abnehmen zum Jahresanfang. Neben Ernährungstipps und Rezepten verrate die Influencerin auch ihren persönlichen Wochen-Trainingsplan und öffne ihre Türen für eine private Homestory. "So erreiche ich Mädels, die mich vielleicht noch nicht kannten, und schaffe umgekehrt einen Anreiz für meine Follower, zu dem Print-Produkt zu greifen", sagte die YouTuberin laut der Mitteilung./ah/DP/zb