Bauern erwarten leicht unterdurchschnittliche Getreideernte

PEGAU (dpa-AFX) - Die Landwirte rechnen bei der Getreideernte auch in diesem Jahr mit leicht unterdurchschnittlichen Erträgen. Die Erwartungen liegen bei 42,6 Millionen Tonnen, etwa vier Prozent unter dem Vorjahresergebnis, sagte Joachim Rukwied, Präsident des Deutschen Bauernverbandes, am Donnerstag im sächsischen Pegau zum traditionellen Ernteauftakt. Besorgniserregend sei vor allem eine "wahnsinnige Streuung der Ernteerträge in den verschiedenen Regionen in Deutschland", betonte der Verbandspräsident. Während der Süden mit guten Erträgen rechnen könne, sei es im Osten wegen längerer Trockenheit problematischer./jan/DP/nas