Bauernverband: Fleischerzeugung nicht per se klimaschädlich

BERLIN (dpa-AFX) - Der Bauernverband weist die Forderung von Umweltschützern zurück, die Zahl der Nutztiere in Deutschland für den Klimaschutz deutlich zu reduzieren. "Nicht die Fleischerzeugung per se ist klimaschädlich. Es kommt viel mehr darauf an, wie klimaeffizient die Tiere gefüttert und gehalten werden", sagte der Generalsekretär des Deutschen Bauernverbands (DBV), Bernhard Krüsken, der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag. Tierhaltung in Deutschland stehe im internationalen Vergleich sehr gut da.

Im Schnitt liege der Bestand an Tieren bei weniger als einer Großvieheinheit - etwa einer Kuh oder zehn Schafen - pro Hektar, sagte Krüsken. "Die Forderungen nach einer weiteren Begrenzung sind daher im Zusammenhang mit dem Klimaschutz populistische Augenwischerei."

Mehrere große Umweltverbände hatten gefordert, die Zahl der Kühe, Schweine und anderer Tiere zu begrenzen, da anders die Ziele für den Klimaschutz in der Landwirtschaft nicht zu schaffen seien. Christian Rehmer vom BUND etwa sprach sich dafür aus, die Zahl der erlaubten Tiere an die Fläche eines Betriebs zu binden, und zusätzlich für eine "Obergrenze pro Standort".

Landwirtschaft sei "wie kein zweiter Bereich unmittelbar vom Klimawandel betroffen", sagte Krüsken. Eine Landwirtschaft ohne Emissionen sei aber aufgrund der natürlichen Prozesse nicht möglich. Humusaufbau in Böden und die Produktion von nachwachsenden Rohstoffen könnten aber dazu beitragen, Treibhausgase der Atmosphäre wieder zu entziehen. "Maßnahmen, die lediglich zur Verlagerung der Erzeugung, zu mehr Lebensmittelimporten und damit nur zur Verlagerung von CO2-Emissionen führen, helfen dem Klimaschutz nicht", sagte er./ted/DP/jha