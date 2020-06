Baugewerbe befürchtet Einbruch wegen Corona-Pandemie

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Die Corona-Pandemie bremst im Baugewerbe die Konjunkturentwicklung deutlich ab und wird nach Einschätzung des Zentralverbands Deutsches Baugewerbe (ZDB) vermutlich einen Einbruch auslösen. Die vom Statistischen Bundesamt veröffentlichten Zahlen für den April mit einem realen Rückgang der Auftragseingänge um real 5,3 Prozent dämpften die Erwartungen an das zweite Halbjahr von Betrieben im Baugewerbes, die 20 und mehr Beschäftigten haben, erklärte ZDB-Hauptgeschäftsführer Felix Pakleppa.

Besonders gelitten habe der Auftragseingang im anteilsstarken Hochbau, wo ein nominaler Einbruch von 10 Prozent verzeichnet wurde. Betroffen seien vor allen Dingen der Wohnungsbau mit einem Minus von rund 12 Prozent und der Gewerbehochbau mit einem Einbruch von 9 Prozent.

"Die Zahlen sind eindeutig: Das Coronavirus hinterlässt seine Spuren in der Baubranche", sagte Pakleppa. "Zu Beginn der Corona-Krise haben die Unternehmen gemeinsam mit ihren Beschäftigten den Baubetrieb unter großen Anstrengungen aufrechterhalten. Nun wird mehr und mehr sichtbar, dass der Branche der pandemiebedingte Einbruch noch bevorsteht."

Da im Monat April bestehende Auftragsbestände abgearbeitet werden konnten, zeichneten die Daten zur Umsatzentwicklung erwartungsgemäß ein besseres Bild. Allerdings sei auch hier ein Tempoverlust erkennbar. Lagen die Zuwachsraten in den ersten drei Monaten des Jahres noch zwischen 11 Prozent und 14 Prozent, waren es im April nur noch 3,7 Prozent.

"Damit die Baubranche, die in unserem Land so lange die Konjunkturlokomotive gewesen ist, schnell wieder Fahrt aufnehmen kann, brauchen wir jetzt entschlossenes Handeln seitens der vergebenden Stellen", erklärte Pakleppa. "Insbesondere die Kommunen als wichtigster öffentlicher Auftraggeber sind hier gefordert. Auch sollte nochmals geprüft werden, ob in dieser Situation ein bürokratisches Ungestüm wie die temporäre Absenkung der Mehrwertsteuer hilfreich ist."

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/brb

(END) Dow Jones Newswires

June 25, 2020 04:25 ET (08:25 GMT)