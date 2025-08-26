DAX24.252 -0,5%ESt505.470 -0,3%Top 10 Crypto15,90 -3,6%Dow45.632 +1,9%Nas21.497 +1,9%Bitcoin95.523 -1,4%Euro1,1712 -0,1%Öl67,78 ±-0,0%Gold3.368 -0,1%
Bauhauptgewerbe sammelt mehr Aufträge ein

25.08.25 09:05 Uhr

WIESBADEN (dpa-AFX) - Das deutsche Bauhauptgewerbe hat im ersten Halbjahr deutlich mehr Aufträge erhalten. Der Wert der Order stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 9,4 Prozent, wie das Statistische Bundesamt berichtet. Bereinigt um die Preissteigerungen bleibt ein Auftragszuwachs von real 7,3 Prozent. Dabei profitierten sowohl der Hochbau (+5,6 Prozent) als auch der Tiefbau (+8,7 Prozent). Die Umsätze stiegen im Halbjahr nominal um 4,6 Prozent und preisbereinigt um 2,2 Prozent.

Im Juni erlebte das Gewerbe einen leichten Dämpfer. Im Vergleich zum Mai gingen die Aufträge preisbereinigt um 2,6 Prozent zurück. Der reale Bestellwert lag aber immer noch 2,9 Prozent über dem Vorjahresmonat. Der Umsatz war nach Preisbereinigung 0,5 Prozent geringer als im Mai. Vor allem bei den Tiefbaufirmen kamen weniger neue Aufträge rein./ceb/DP/mis