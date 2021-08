Bauindustrie fordert für Flutgebiete schnelle Genehmigungen

BERLIN (Dow Jones)--Die deutsche Bauindustrie fordert von der Politik, dass die Genehmigungsprozesse für den Wiederaufbau in den Flutgebieten beschleunigt werden. Auch sollte bei der Wiederherstellung der Infrastruktur Vorsorge getroffen werden für die durch den Klimawandel ausgelösten Wetterextreme. Der von Bund und Ländern beschlossene Wiederaufbaufonds im Umfang von 30 Milliarden Euro schaffe eine Perspektive für die betroffene Region, erklärte der Hauptgeschäftsführer des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie, Tim-Oliver Müller.

"Jetzt heißt es, diese Perspektive in konkrete Projekte zu übersetzen und dabei schnell und unbürokratisch zu handeln. Dafür ist ein kurzfristiges Umdenken in der öffentlichen Beschaffung ein wichtiger Hebel, um Pro-jekte flexibel und höchstmöglich effektiv zu vergeben", erklärte Müller.

Die Situation in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz zeige, dass die Regelverfahren im Planungs- und Genehmigungsrecht sowie im Vergaberecht die Grenzen des Machbaren aufzeigten für eine schnelle Hilfe, so Müller. Bund und Länder diskutierten deshalb zu Recht über eine entsprechende Optimierung und Verkürzung. Diese müsse zusätzlich mit einer Handreichung, gerade für kommunale Auftraggeber, für eine rechtssichere Umsetzung unterlegt werden. "Funktionale Ausschreibungen können jetzt ein Mittel der Wahl sein, um Infrastrukturen als Ganzes zu ersetzen oder neu zu bauen bis hin zu Brückenbauten in nur 20 Tagen", betonte Müller.

Gleichzeitig sei es geboten, die Infrastrukturen unter Berücksichtigung der Folgen des Klimawandels wiederherzustellen. "Klimaresilientes Planen und Bauen muss unbedingt stärker in den Fokus gerückt werden, da Extremwetterereignisse immer häufiger werden", erklärte Müller. Im Mittelpunkt müsste neben gezielten Einzelmaßnahmen, wie etwa für den Hochwasserschutz, auch eine effiziente Nutzung von Flächen stehen.

"Wir müssen Infrastrukturen neu denken, Mehrfachnutzungen, etwa für Energiegewinnung oder zur Reduzierung von Temperaturen in den Innenstädten, anstreben oder Nachverdichtungen im Rahmen ganzheitlicher Stadtentwicklungskonzepte fördern", erklärte Müller.

