Baukonzern Granite kündigt Dividende an

Der amerikanische Baukonzern Granite Construction Incorporated (ISIN: US3873281071, NYSE: GVA) kündigt eine vierteljährliche Dividendenzahlung in Höhe von 13 US-Cents je Aktie an. Aktionäre erhalten die Dividende am 12. Oktober 2018 (Record day: 28. September 2018).

Granite zahlt auf das Jahr hochgerechnet 0,52 US-Dollar an die Aktionäre. Beim derzeitigen Börsenkurs von 45,31 US-Dollar (Stand: 12. September 2018) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 1,15 Prozent. Im Herbst 2007 wurde die Dividende um 30 Prozent auf den aktuellen Betrag angehoben. Die erste Dividende wurde im Juli 1990 ausgeschüttet (0,0148 US-Dollar).

Das Unternehmen mit Sitz in Watsonville, Kalifornien, ist ein Hersteller von Baumaterialien. Darüber hinaus ist Granite im Bergbau sowie Straßen- oder Tunnelbau tätig. Der Umsatz lag im zweiten Quartal des Fiskaljahres 2018 bei 807,12 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 762,91 Mio. US-Dollar), wie am 8. August 2018 berichtet wurde. Dabei stand ein Verlust von 8,4 Mio. US-Dollar nach einem Gewinn von 14,13 Mio. US-Dollar im Jahr zuvor in den Büchern.

Seit Jahresanfang 2018 liegt die Aktie an der Wall Street auf der aktuellen Kursbasis mit 28,57 Prozent im Minus. Die Marktkapitalisierung beträgt 2,1 Mrd. US-Dollar (Stand: 12. September 2018).

