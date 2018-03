Baumarktkonzern Kingfisher verdient weniger und steigert die Dividende

Der britische Baumarktkonzern Kingfisher plc (ISIN: GB0033195214) will eine Schlussdividende in Höhe von 7,49 Pence (ca. 8,5 Eurocent) an seine Aktionäre ausschütten. Die Zahlung erfolgt am 18. Juni 2018 (Ex-Dividenden Tag ist der 3. Mai 2018).

Der Konzern zahlt seine Dividende auf halbjährlicher Basis aus. Insgesamt liegt die Ausschüttung für das letzte Geschäftsjahr 2017/18 damit bei 10,82 Pence (ca. 12,3 Eurocent). Gegenüber dem Vorjahr (10,4 Pence) ist dies eine Anhebung um 4 Prozent. Beim derzeitigen Börsenkurs von 3,56 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 3,45 Prozent.

Der Umsatz von Europas größter Baumarktkette stieg im Geschäftsjahr 2017/18 (31. Januar 2018) um 3,8 Prozent auf 11,66 Mrd. Pfund (ca. 13,29 Mrd. Euro), wie Kingfisher am Mittwoch mitteilte. Auf Basis konstanter Wechselkurse war dies ein Minus von 0,3 Prozent. Der bereinigte Vorsteuergewinn lag bei 683 Mio. Pfund (ca. 778,5 Mio. Euro) und damit 8,1 Prozent unter dem Ergebnis des Vorjahrs. Kingfisher beschäftigt rund 78.000 Mitarbeiter und betreibt 1.280 Baumärkte in 10 Ländern in Europa.

Redaktion MyDividends.de