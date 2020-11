Baumaschinenhersteller Wacker Neuson verliert die Hälfte des Vorstands

Werbung

Heute im Fokus

Wall Street schließt tiefer -- DAX beendet Handel leicht im Plus -- BMW stellt Stammwerk auf E-Mobilität um -- BioNTech-Impfstoff vor Zulassungsantrag -- Boeing, E.ON, Wirecard, Schaeffler im Fokus

KION erhöht Kapital. Apple zu weiterer Zahlung in Streit um iPhone-Akkus bereit. Tesla, Uber & Co. gründen Interessenvertretung für E-Autobranche. GM will wieder Autoversicherungen anbieten. Apple senkt App-Store-Abgabe für Entwickler mit weniger Umsatz. ABB erwägt wohl Verkauf von Kupplungshersteller Dodge. UNIQA streicht 600 Jobs - Großteil davon in Österreich.