DAX 26.367 +0,3%ESt50 6.425 -0,7%MSCI World 4.993 +0,4%Top 10 Crypto 10,30 -1,6%Nas 26.541 +1,6%Bitcoin 68.558 -0,5%Euro 1,1646 -0,1%Öl 89,0 -0,8%Gold 4.586 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Bauministerin Hubertz: Mietendeckel der Linken 'keine Option'

Werte in diesem Artikel
Aktien
Aroundtown SA
2.00 EUR -0.01 EUR -0.50 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Grand City Properties S.A.
9.27 EUR -0.06 EUR -0.64 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
LEG Immobilien
49.90 EUR -0.25 EUR -0.50 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Vonovia SE
19.92 EUR 0.01 EUR 0.05 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

BERLIN (dpa-AFX) - Bauministerin Verena Hubertz hält den von der Linken vorgeschlagenen Mietendeckel für unrealistisch. "Dinge müssen auch umgesetzt werden können, brauchen Mehrheiten, und deswegen ist das keine Option", sagte die SPD-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

Werbung

Die Linke hatte ihr Modell für eine Regulierung der Mieten am Donnerstag vorgestellt. Erster Schritt wäre demnach ein "Mietenstopp", sowohl im Bestand als auch bei neuen Verträgen. Schritt zwei wäre ein "bundesweiter Mietendeckel", allerdings mit lokal unterschiedlichen Obergrenzen. "Überhöhte Mieten" sollen in angespannten Märkten abgesenkt werden können.

"Mieten, die drastisch sinken, sind natürlich schöne Wunschvorstellungen", sagte Hubertz der dpa. "Es muss aber auch in der Realität praktikabel sein, das muss man auch mitbedenken, und das vermisse ich bei der Linken."

Sie fügte hinzu: "Wir brauchen faire Spielregeln am Markt, und wir brauchen auch Verlässlichkeit. Und es muss ja auch mit der Miete möglich sein, Projekte umzusetzen. Und wenn wir Dinge deckeln, dann ist das schwierig, weil ja auch jedes Projekt eine andere Refinanzierung hat." Da bezahlbarer Wohnraum fehle, solle man überlegen, wie man mehr Angebot schaffe, sagte Hubertz. Am Ende des Tages müssten Maßnahmen am Markt funktionieren./vsr/DP/zb

Aktuelle Vonovia Aktie News

Werbung

Vonovia Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Vonovia nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
24.08.26 Vonovia SE Underweight Barclays Capital
24.08.26 Vonovia SE Buy Goldman Sachs Group Inc.
21.08.26 Vonovia SE Buy Jefferies & Company Inc.
06.08.26 Vonovia SE Buy Deutsche Bank AG
06.08.26 Vonovia SE Buy Jefferies & Company Inc.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.