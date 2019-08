Baumot - spekulativ kaufen

Liebe Leser, eine Aktie wollen wir Ihnen nicht vorenthalten, am Abend dann auch hier im freien Bereich – Baumot. Die ehemalige Twintec. Grund – VW Nachrüstung und das Go des KBA. Ziel: 3 – 3,5 EURO. Also Potenzial von rund 30% und mehr…

