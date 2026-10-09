DAX 24.807 -1,2%ESt50 6.127 -0,9%MSCI World 4.931 -0,5%Top 10 Crypto 10,88 ±0,0%Nas 27.193 -1,3%Bitcoin 73.520 +0,9%Euro 1,1228 +0,1%Öl 103,6 -0,7%Gold 4.196 +1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Baupreise für Wohngebäude in Deutschland im August 5,5% über Vj

DOW JONES--Die Preise für den Neubau konventionell gefertigter Wohngebäude in Deutschland haben im August inklusive Mehrwertsteuer um 5,5 Prozent über dem Niveau von August 2025 gelegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, hatte der Preisanstieg im Mai, dem vorherigen Berichtsmonat, 5,0 Prozent betragen. Gegenüber Mai erhöhten sich die Baupreise im August um 1,0 Prozent.

Werbung

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/uxd

(END) Dow Jones Newswires

October 09, 2026 02:48 ET (06:48 GMT)

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.