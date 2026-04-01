Baupreise für Wohngebäude in Deutschland um 3,3% über Vorjahr

DOW JONES--Der Inflationsdruck bei der Errichtung von Wohngebäuden hat in jüngster Zeit kaum zugenommen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, lagen diese Preise im Februar um 3,3 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Im November 2025, dem Zeitpunkt der vorherigen Erfassung, hatte die Teuerungsrate bei 3,2 Prozent gelegen. Gegenüber November stiegen die Baupreise im Februar um 1,5 Prozent.

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April 10, 2026 02:43 ET (06:43 GMT)