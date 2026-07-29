DAX 25.460 -0,0%ESt50 6.249 -0,6%MSCI World 4.744 -1,2%Top 10 Crypto 8,24 +0,2%Nas 24.443 -1,7%Bitcoin 55.835 +0,2%Euro 1,1448 -0,1%Öl 93,2 +2,7%Gold 4.037 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Bausoftwareanbieter Nemetschek legt kräftig zu

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nemetschek SE
63.00 EUR -4.65 EUR -6.87 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Softwareanbieter Nemetschek (Nemetschek SE) hat im zweiten Quartal trotz der schwachen Gesamtwirtschaft deutlich wachsen können. So stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 13 Prozent auf 327,7 Millionen Euro, wie das im MDAX notierte Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen legte um 11,5 Prozent auf knapp 99 Millionen Euro zu. Währungsbereinigt wären die Zuwächse bei Erlös und Ergebnis noch etwas größer gewesen. Unter dem Strich machte Nemetschek mit 66 Millionen Euro rund ein Viertel mehr Gewinn und bestätigte die in dieser Woche um die Übernahme von HCSS angepasste Jahresprognose./men/zb

Aktuelle Nemetschek Aktie News

Werbung

Nemetschek Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nemetschek nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
28.07.26 Nemetschek SE Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.07.26 Nemetschek SE Sell UBS AG
15.07.26 Nemetschek SE Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.07.26 Nemetschek SE Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.07.26 Nemetschek SE Buy Deutsche Bank AG