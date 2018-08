Baustoffhersteller CRH erhöht Gewinn und Zwischendividende

CRH -Chef Albert Manifold erklärte die Entwicklung damit, dass sich die Baumärkte weiter erholt und die Preise in wichtigen europäischen Märkten erfreulicher entwickelt hätten. In Amerika sei ein "solides Mengen- und Preiswachstum" vor dem Hintergrund einer positiven Konjunkturentwicklung verzeichnet worden.

Die Anleger zeigen sich über den Zwischenbericht erfreut, der Aktienkurs legt zum Handelsstart 1,6 Prozent auf 2.647 Pence zu.

In den sechs Monaten bis zum 30. Juni erzielte der Wettbewerber der deutschen Heidelbergcement ein Gewinnwachstum auf 497 von 475 Millionen Euro. Der Umsatz stieg von 11,85 auf 11,94 Milliarden Euro. Auf vergleichbarer Basis kletterte der Gesamtumsatz insgesamt um 2 Prozent. Aufgeschlüsselt nach Regionen ergab sich für Europa ein Plus von 1 Prozent und für Amerika ein Zuwachs von 3 Prozent. In Asien ging es allerdings um 2 Prozent nach unten.

Die im FTSE-100-Index notierte CRH erhöht die Zwischendividende von 19,2 auf 19,6 Euro-Cent.

Zum Ausblick auf das restliche Jahr zeigte sich das Unternehmen relativ zuversichtlich. In Europa dürfte sich die Dynamik der ersten Jahreshälfte weiter verbessern. Für Amerika sieht der Konzern dank einer erwarteten Verbesserung im Wohnungsbau, im gewerblichen Bau und in der Infrastruktur ein weiteres Wachstum beim EBITDA. Das Unternehmen geht jedoch weiterhin davon aus, dass die schwierigen Marktbedingungen auf den Philippinen auch im zweiten Halbjahr anhalten werden. Deshalb dürfte das EBITDA für Asien auf einem ähnlichen Niveau wie im ersten Halbjahr stagnieren.

Von Maryam Cockar DUBLIN (Dow Jones)

Bildquellen: CRH