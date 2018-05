Bayer-Agrarchef behält sein Amt, Monsanto-Chef tritt ab

FRANKFURT (Dow Jones)--Liam Condon soll das Agrargeschäft von Bayer auch nach Abschluss der Monsanto-Übernahme führen. Die mehr als 60 Milliarden Dollar schwere Mega-Fusion nähert sich mit der am Montag verkündeten Personalentscheidung offensichtlich der Zielgeraden. Monsanto-Chairman und CEO Hugh Grant wird dagegen den Konzern mit Abschluss der Fusion verlassen, wie aus separaten Mitteilungen der noch getrennten Unternehmen hervorgeht.

Bayer benannte am Montag das gesamte künftige Führungsteam für seine um Monsanto verstärkte Agrarsparte Crop Science. Finanzchef der Sparte wird danach Michael Schulz, der diesen Posten bisher schon bei Bayer Crop Science bekleidete. Forschungschef soll der Monsanto-Manager Robert Reiter werden. Für die Integration der Geschäfte zeichnet Bayer-Manager Martin Dawkins verantwortlich. Chief Operating Officer wird Brett Begemann, der in dieser Funktion bisher bei Monsanto tätig war. Auch der Leiter Digital Farming, Michael Stern, kommt von Monsanto.

Werner Wenning, der Bayer-Aufsichtsratschef, gab sich überzeugt, dass Crop-Science-Chef Condon "das kombinierte Crop-Science-Geschäft erfolgreich leiten wird". Der erklärte, die Auswahl der Manager für die künftige Crop Science folge einem systematischen Auswahlprozess. "Wir haben die fähigsten Führungskräfte identifiziert und gewonnen, die am besten zusammenarbeiten können", erklärte er.

Während Condon seinen Sitz in Monheim haben wird, soll der Finanzchef in St. Louis am Monsanto-Konzernsitz tätig sein. Bayer will die Übernahme bis Ende Juni abschließen. Um sie vollziehen zu können, müssen noch einige Wettbewerbsbehörden grünes Licht geben, unter anderem auch die US-Behörde.

