Analyse im Blick

Deutsche Bank AG-Analyst Virginie Boucher-Ferte hat sich das Bayer-Papier genauer angesehen. Hier sind die daraus resultierenden Erkenntnisse.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Buy" belassen. Auch wenn die endgültige Genehmigung des Glyphosat-Sammelvergleichs durch einen Richter im Bundesstaat Missouri keine große Überraschung darstellen dürfte, beseitige sie dennoch einen wichtigen Unsicherheitsfaktor und dürfte daher beruhigen, schrieb Virginie Boucher-Ferte in ihrer am Montag vorliegenden Reaktion.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Bayer-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 10:06 Uhr rutschte die Bayer-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,9 Prozent auf 52,34 EUR ab. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 24,19 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Bisher wurden via XETRA 1.164.692 Bayer-Aktien gekauft oder verkauft. Für die Aktie ging es seit Beginn des Jahres 2026 um 41,8 Prozent aufwärts. Am 24.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2026 / 08:13 / CET



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