Aktieneinstufung

Deutsche Bank AG-Analyst Virginie Boucher-Ferte hat sich intensiv mit dem Bayer-Papier auseinandergesetzt. Hier sind die Ergebnisse.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Hold" belassen. Das erste Quartal sei solide gewesen, auch ohne Sondereffekte, schrieb Virginie Boucher-Ferte in ihrem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Die Markterwartungen dürften anziehen.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Bayer-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Der Bayer-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 12:48 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 38,14 EUR. Also hat der Anteilsschein noch Spielraum von 17,99 Prozent nach oben gerechnet zum festgelegten Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 605.784 Bayer-Aktien umgesetzt. Seit Jahresanfang 2026 gewann die Aktie 3,3 Prozent. Am 04.08.2026 dürfte die Q2 2026-Bilanz von Bayer veröffentlicht werden.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 08:05 / CET



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