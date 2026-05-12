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Bayer-Aktie-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet mit Hold

13.05.26 13:04 Uhr
Wichtige News für Bayer-Aktionäre: Deutsche Bank AG hat sich positioniert | finanzen.net

Deutsche Bank AG-Analyst Virginie Boucher-Ferte hat sich intensiv mit dem Bayer-Papier auseinandergesetzt. Hier sind die Ergebnisse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bayer
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Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Hold" belassen. Das erste Quartal sei solide gewesen, auch ohne Sondereffekte, schrieb Virginie Boucher-Ferte in ihrem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Die Markterwartungen dürften anziehen.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Bayer-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Der Bayer-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 12:48 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 38,14 EUR. Also hat der Anteilsschein noch Spielraum von 17,99 Prozent nach oben gerechnet zum festgelegten Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 605.784 Bayer-Aktien umgesetzt. Seit Jahresanfang 2026 gewann die Aktie 3,3 Prozent. Am 04.08.2026 dürfte die Q2 2026-Bilanz von Bayer veröffentlicht werden.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Taina Sohlman / Shutterstock.com

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