Bayer-Aktie-Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet mit Hold

Bayer-Analyse im Blick

03.11.26 10:28 Uhr

Die Bayer-Aktie wurde von Jefferies & Company Inc. genau analysiert. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.

Das Analysehaus Jefferies hat Bayer nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Der Pharma- und Agrarchemiekonzern habe beim Umsatz und beim bereinigten operativen Ergebnis (Ebitda) positiv überrascht, schrieb Michael Leuchten am Dienstag. Zu letzterem habe der Pharmabereich maßgeblich beigetragen. Allerdings könnte es sich hier um einen positiven Einmaleffekt gehandelt haben, da das Ergebnis von Erlösen aus dem Verkauf von Nicht-Kerngeschäften sowie von geringeren Lagerwertberichtigungen profitiert habe. Das Kernergebnis je Aktie habe die Konsenserwartung unterdessen verfehlt.

Aktieninformation im Fokus: Die Bayer-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Jefferies & Company Inc.-Empfehlung

Das Papier von Bayer legte um 10:12 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 5,8 Prozent auf 52,92 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Abwärtsrisiko von 13,08 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 1.585.687 Bayer-Aktien umgesetzt. Die Aktie legte auf Jahressicht 2026 um 43,4 Prozent zu. Am 03.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Bayer veröffentlicht werden.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 02:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 02:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.