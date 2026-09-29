Bayer-Aktie erhält von Deutsche Bank AG Bewertung: Buy
Das Bayer-Papier wurde einer genauen Prüfung durch Deutsche Bank AG-Analyst Virginie Boucher-Ferte unterzogen.
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Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Analystin Virginie Boucher-Ferte rechnet für das dritte Quartal mit einem operativen Umsatzwachstum von 1,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr, wie sie in ihrem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf den Bericht am 3. November schrieb. Das operative Ergebnis dürfte allerdings um 10 Prozent zurückgegangen sein, aufgrund günstiger Sondereinflüsse im Agrargeschäft im Vorjahr.
Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Bayer-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung
Die Bayer-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:06 Uhr um 1,7 Prozent auf 49,94 EUR ab. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 20,14 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 486.067 Bayer-Aktien umgesetzt. Die Aktie kletterte auf Jahressicht 2026 um 35,3 Prozent aufwärts. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.11.2026 erfolgen.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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