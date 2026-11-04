Bayer-Aktie erhält von Deutsche Bank AG Bewertung: Buy
Deutsche Bank AG-Analyst Virginie Boucher-Ferte hat sich das Bayer-Papier genauer angesehen. Hier sind die daraus resultierenden Erkenntnisse.
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Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Bayer nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Dank starker Zahlen der Pharmasparte hätten die Leverkusener die Erwartungen übertroffen, schrieb Virginie Boucher-Ferte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Rechtsstreitigkeiten rund um das Pflanzenschutzmittel Glyphosat entwickelten sich derweil vorteilhaft.
Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Bayer-Aktie am Tag der Analyse
Um 11:48 Uhr sprang die Bayer-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,6 Prozent auf 53,20 EUR zu. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 12,78 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 833.060 Bayer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Jahresbeginn 2026 kletterte die Aktie um 44,2 Prozent. Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Bayer am 24.02.2027 präsentieren.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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