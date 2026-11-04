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Buy-Einstufung

Bayer-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. vergibt Buy

Bayer-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. vergibt Buy

Bayer-Papier wurde von Goldman Sachs Group Inc.-Analyst James Quigley einer sorgfältigen Prüfung unterzogen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bayer
53.36 EUR 1.48 EUR 2.85 %
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Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Bayer von 63,50 auf 66,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Pharmageschäft sei am Beginn einer neuen Wachstumsphase, schrieb James Quigley am Mittwoch in seinem Resümee zu insgesamt soliden Quartalszahlen. Der Bereich Agrarchemie bleibe vorerst sprunghaft.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Bayer-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 14:27 Uhr stieg die Bayer-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,9 Prozent auf 53,34 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Luft nach oben von 23,73 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wechselten 1.265.097 Bayer-Aktien den Besitzer. Seit Jahresanfang 2026 legte das Papier um 44,5 Prozent zu. Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 24.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 01:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Gil C / Shutterstock

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Datum Rating Analyst
14:41 Bayer Buy Goldman Sachs Group Inc.
13:41 Bayer Buy UBS AG
12:01 Bayer Buy Deutsche Bank AG
03.11.26 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.11.26 Bayer Hold Jefferies & Company Inc.

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