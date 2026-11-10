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Hold-Einstufung

Bayer-Aktie: Jefferies & Company Inc. gibt Hold-Bewertung bekannt

Bayer-Aktie: Jefferies & Company Inc. gibt Hold-Bewertung bekannt

Die Bayer-Aktie wurde von Jefferies & Company Inc. genauestens überprüft. Hier sind die Resultate.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bayer
56.88 EUR -0.02 EUR -0.04 %
Charts | News | Analysen

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 48,50 Euro auf "Hold" belassen. Die US-Zulassung von Asundexian komme erwartungsgemäß, schrieb Michael Leuchten am Dienstag. Es sei nun der erste Gerinnungshemmer der FXIa-Klasse. Das Risiko für die Pharmapipeline sei damit erheblich gesunken.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Bayer-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Bayer-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:28 Uhr um 0,2 Prozent auf 56,48 EUR nach. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Abwärtsrisiko von 14,13 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 404.074 Bayer-Aktien. Auf Jahressicht 2026 kletterte der Anteilsschein um 53,0 Prozent nach oben. Die Ergebnisse für Q4 2026 dürfte Bayer am 24.02.2027 vorlegen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 02:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 02:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com

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10:21 Bayer Buy Deutsche Bank AG
09:41 Bayer Hold Jefferies & Company Inc.
06.11.26 Bayer Hold Jefferies & Company Inc.
05.11.26 Bayer Kaufen DZ BANK
04.11.26 Bayer Buy Goldman Sachs Group Inc.

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