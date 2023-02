Bayer Aktie News: Bayer am Mittwochnachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel Bayer 56,63 EUR

Das Papier von Bayer gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 04:22 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 56,77 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Bayer-Aktie bei 56,26 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 57,05 EUR. Von der Bayer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.169.662 Stück gehandelt.

Bei 67,99 EUR erreichte der Titel am 13.04.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 16,50 Prozent Plus fehlen der Bayer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 03.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 46,70 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 21,56 Prozent könnte die Bayer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 75,30 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Bayer am 08.11.2022 vor. Das EPS belief sich auf 1,13 EUR gegenüber 1,05 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 15,34 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 11.281,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 9.781,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 28.02.2023 dürfte Bayer Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 28.02.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Bayer im Jahr 2022 7,81 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com