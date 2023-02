Bayer Aktie News: Bayer am Vormittag nahezu unbewegt

Aktien in diesem Artikel Bayer 56,66 EUR

Die Bayer-Aktie bewegte sich um 09:22 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 56,98 EUR. Der Kurs der Bayer-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 57,10 EUR zu. Die Bayer-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 56,98 EUR ab. Bei 57,05 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Bayer-Aktien beläuft sich auf 43.688 Stück.

Am 13.04.2022 erreichte der Anteilsschein mit 67,99 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 16,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 46,70 EUR. Dieser Wert wurde am 03.10.2022 erreicht. Abschläge von 22,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 75,30 EUR für die Bayer-Aktie.

Am 08.11.2022 legte Bayer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,13 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Bayer 1,05 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15,34 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11.281,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 9.781,00 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.02.2023 erfolgen. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können Bayer-Anleger Experten zufolge am 28.02.2024 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 7,82 EUR je Aktie in den Bayer-Büchern.

