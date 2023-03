Bayer Aktie News: Bayer am Nachmittag mit Aufschlag

Aktien in diesem Artikel Bayer 57,05 EUR

Das Papier von Bayer legte um 04:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 56,37 EUR. Die Bayer-Aktie legte bis auf 56,71 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 56,22 EUR. Zuletzt wechselten 1.714.630 Bayer-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (67,99 EUR) erklomm das Papier am 13.04.2022. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bayer-Aktie 17,09 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 46,70 EUR ab. Mit Abgaben von 20,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten bewerten die Bayer-Aktie im Durchschnitt mit 75,30 EUR.

Am 28.02.2023 hat Bayer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,35 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,05 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 22,69 Prozent auf 12.000,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9.781,00 EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.05.2023 erfolgen. Einen Blick in die Q1 2024-Bilanz können Bayer-Anleger Experten zufolge am 08.05.2024 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 7,54 EUR je Bayer-Aktie.

Redaktion finanzen.net

