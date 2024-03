Bayer Aktie News: Bayer gewinnt am Nachmittag

Blick auf Bayer-Kurs

Die Aktie von Bayer zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Bayer-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 28,21 EUR zu.

Das Papier von Bayer konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 28,21 EUR. Die Bayer-Aktie legte bis auf 28,93 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 28,19 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Bayer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.152.099 Stück gehandelt.

Am 19.04.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 61,91 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 119,50 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 27,40 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Bayer-Aktie ist somit 2,85 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Bayer-Aktionäre betrug im Jahr 2022 2,40 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,44 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Bayer-Aktie wird bei 40,22 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bayer am 08.11.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,38 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,35 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 13,82 Prozent auf 10.342,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 12.000,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 05.03.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 07.05.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Bayer ein EPS in Höhe von 6,00 EUR in den Büchern stehen haben wird.

