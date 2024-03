Bayer Aktie News: Bayer am Freitagvormittag mit Aufschlag

So entwickelt sich Bayer

Die Aktie von Bayer zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Bayer-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 28,31 EUR.

Die Bayer-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 28,31 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Bayer-Aktie bisher bei 28,39 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 28,19 EUR. Der Tagesumsatz der Bayer-Aktie belief sich zuletzt auf 90.345 Aktien.

Bei 61,91 EUR markierte der Titel am 19.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Bayer-Aktie liegt somit 54,27 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 27,40 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Bayer-Aktie ist somit 3,21 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Bayer seine Aktionäre 2022 mit 2,40 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,44 EUR je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 40,22 EUR für die Bayer-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bayer am 08.11.2023. Bayer hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,35 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 10.342,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 13,82 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 12.000,00 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 05.03.2024 dürfte Bayer Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 07.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von Bayer.

Von Analysten wird erwartet, dass Bayer im Jahr 2023 6,00 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

