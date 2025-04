Bayer Aktie News: Bayer am Dienstagmittag im Aufwind

So entwickelt sich Bayer

Die Aktie von Bayer gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Bayer-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,5 Prozent auf 22,62 EUR zu.

Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 2,5 Prozent im Plus bei 22,62 EUR. In der Spitze legte die Bayer-Aktie bis auf 22,63 EUR zu. Bei 22,31 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 792.443 Bayer-Aktien.

Bei einem Wert von 31,03 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.10.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 37,21 Prozent. Am 27.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 18,41 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 18,59 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Bayer-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,111 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 24,88 EUR.

Bayer gewährte am 05.03.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,34 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Bayer ein EPS von 1,36 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,12 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 11,73 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11,86 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.05.2025 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 13.05.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 4,44 EUR je Aktie in den Bayer-Büchern.

