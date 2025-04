Bayer Aktie News: Bayer am Nachmittag im Aufwind

Kursentwicklung

Die Aktie von Bayer gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Bayer zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 22,20 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Bayer-Papiere um 15:52 Uhr 0,6 Prozent. Die Bayer-Aktie legte bis auf 22,63 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 22,31 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.277.093 Bayer-Aktien umgesetzt.

Am 02.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 31,03 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Bayer-Aktie ist somit 39,81 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 27.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 18,41 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 17,04 Prozent würde die Bayer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,111 EUR. Im Vorjahr erhielten Bayer-Aktionäre 0,110 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 24,88 EUR je Bayer-Aktie an.

Am 05.03.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,34 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 1,36 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,12 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 11,73 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 11,86 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 13.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 13.05.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 4,44 EUR je Bayer-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Analysten sehen bei Bayer-Aktie Potenzial

Handel in Europa: Euro STOXX 50 fällt zum Start

Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 fällt am Freitagnachmittag zurück