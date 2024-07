Bayer Aktie News: Bayer am Mittag nahezu unbewegt

Bayer Aktie News: Bayer gewinnt am Freitagvormittag an Boden

DAX 40-Titel BASF-Aktie: So viel hätte eine Investition in BASF von vor einem Jahr abgeworfen

FTSE 100-Papier GSK-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in GSK von vor 5 Jahren bedeutet

Merck (MRK) Gets CHMP Nod for PAH Drug Winrevair in Europe

Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX im Plus

Cyrus Taraporevala Elected to Pfizer’s Board of Directors

Heute im Fokus

Google erwirbt Anteile an BlackRock-Solarfirma New Green Power. Bombe bei Tesla-Werk in Grünheide erfolgreich gesprengt. Porsche-Verbot: VW schränkt mögliche Dienstfahrzeuge für Führungskräfte ein. BVB verliert Leihspieler Maatsen bereits wieder. US-Banken erhöhen Dividende. EU-Kommission genehmigt staatliche Unterstützung für Fluglinie SAS. FMC bleibt trotz "Abnehmspritzen" optimistisch. Übernahme in Schweden treibt Mutares an. Maersk zieht sich aus Bieterverfahren um Schenker zurück.